Nadal o Guardiola

A Guardiola le llueven las críticas por su discurso independentista, pero no hay nada mejor que se haya mostrado tal y como es. Por fin se ha quitado la careta, por fin se ha expresado, por fin ha dejado claro su discurso y, por fin, su expresión de niño bueno no cuela gracias a unas palabras que le confirman como un falso y un mentiroso.

Es un falso porque con un discurso de este calibre bélico no hay justificación posible para que se enfundara, no una ni dos veces sino en 47 ocasiones, la camiseta de España y que se mostrara tan feliz con el oro olímpico de la selección en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Es imposible encontrar la causa por la que accedió a jugar con el equipo de lo que ahora llama "Estado autoritario" más allá de sus ansias por aumentar la cuenta corriente. Pudo hacer por ejemplo lo que Oleguer, otro futbolista independentista, que renunció a la selección española para ser consecuente con sus ideas.

Guardiola no lo hizo y dejó claro que carece de convicciones morales al jugar con la selección y engañar así a España y también después con Qatar, cuando se convirtió en su embajador para promocionar la candidatura al Mundial 2022 a cambio de miles dólares. Aún hoy, sin ningún tipo de rubor, sigue piropeando a Qatar pese a su autoritarismo y apoyo al terrorismo yihadista.

Y, por si fuera poco, Guardiola quedó retratado como un mentiroso. Más allá de la barbaridad mayor, que fue la de definir a España como Estado autoritario, dijo por ejemplo en su discurso que el 80% de la población catalana apoyaba el referéndum unilateral. Mentira: es el 50,3% según un estudio de la Generalitat, que no es sospechosa de rebajar porcentajes.

Dijo que el referéndum cuenta con una mayoría rotunda en el Parlament. Mentira: sólo con el de los diputados de Junts pel Sí y de la CUP.

