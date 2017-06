Esto no te lo esperabas, Donald.

Hablo de Trump, claro. Y no precisamente del supuesto romance de su mujer -la tan admirada como denostada Melania- con un jefe de seguridad de Tiffany, sino de un asunto que creo que debe importarle mucho más.

Sí, porque parece que ahora va a a tener que enfrentarse a una demanda por aceptar pagos de gobiernos extranjeros. O sea que no se trata de una cuestión menor.

Dos fiscales generales, el de Maryland y el de Washington, están decididos a denunciar al presidente de EEUU por vulnerar, supuestamente, la cláusula anticorrupción de la Constitución. Y los fiscales no son enemigos pequeños a los que sacar de la foto de un empujón€

Imagino, por el perfil del personaje, que esto no se lo esperaría. Lo de su mujer, si es que es cierto, tal vez, porque dicen las lenguas de doble filo que entre ellos no hay más que un contrato millonario que expira el mismo día en el que Trump abandone la Casa blanca; pero sospecho que Trump se creía tan invulnerable como para que nadie se atreviera a tirar de otro tipo de trapos sucios más serios, como este en el que los fiscales han puesto el foco€

