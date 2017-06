Polémicas artificiales

Me siento al ordenador mientras oigo que en la tele del salón varios contertulios se desgañitan por hacerse oír en un acalorado debate. Escucho con más atención y advierto que están discutiendo sobre los modos de sentarse en el autobús. Esa campaña social que desde hace varias semanas está reclamando al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid que tome medidas para impedir que algunos usuarios se sienten en el Metro y otros transportes públicos con las piernas tan abiertas que invaden el espacio de los demás molestando a otros usuarios. Se ve que el Metro de Nueva York ya aconseja desde hace tiempo mediante unos iconos humanoides muy expresivos que los viajeros no se espatarren en el asiento. En la Gran Manzana llaman a esta postura el "manspreading". Colectivos feministas están respaldando estas campañas en España al considerar que esa posición que voluntaria o involuntariamente adoptan, según ellas, muchos hombres es una especie de "micromachismo". Y yo tengo que poner aquí un punto y aparte para coger aire y contar hasta diez.

Desde la nula autoridad sobre el tema que me otorga mi costumbre de viajar en el autobús urbano siempre de pie y mirando por la ventanilla, diré que no tengo nada que decir. Ni de esto ni de tantísimas cuestiones que a diario ocupan tramos horarios y amplios espacios en los medios escritos. Resulta agotadora tanta disquisición sobre el sexo de los ángeles y poner el grito el cielo por un supuesto comportamiento abusivo del hombre sobre la mujer cuando, a mi modo de ver, el asunto se limita a una simple cuestión de respeto por los demás y de buena educación en la convivencia. Yo estaré siempre a favor de que los hombres, y las mujeres, se sienten en el autobús con las piernas juntas para dejar espacio suficiente a los viajeros de al lado, sean mujeres u hombres. Y veré siempre muy mal que otros viajeros, hombres o mujeres, pongan los pies sobre el asiento de enfrente. Y que las señoras, y algunos varones, coloquen sus bolsos en el asiento de al lado ocupando una plaza que probablemente daría descanso a otro viajero. Y me parecerá fatal que un chavalín permanezca sentado con sus amigos mientras en el pasillo hay una señora mayor agarrada a la barra. Y por aquí podríamos seguir un buen rato antes de bajarnos del autobús y fijarnos en otras faltas de educación. Quizás a todo esto le podríamos llamar "malaeducacioning", ponerle un hashtag, hacerlo "trending topic", pedir llamadas de los oyentes de radio, organizar debates en televisión y abrir foros de comentarios en internet.

En tanta supuesta polémica sobre asuntos menores supongo que tendremos bastante responsabilidad los medios de comunicación y nuestra vocación de abordar cuestiones que interesan a la gente. Con la llegada de las redes sociales se ha convertido en práctica habitual convertir en pseudonoticias aquellos temas más comentados por la Red, considerando que son los asuntos que más importan. Muy falso. Según el Estudio Anual de Redes Sociales 2017, este entramado de comunicación atrapa a diario a 19 millones de españoles, de los que, por ejemplo, los usuarios de Twitter no superarían el 50% según el mismo estudio. Cualquier intento de interpretar una oleada de comentarios críticos o favorables que invadan la red de 5 a 7 como ´lo que opina España´ es una memez, una especie de ´populismo informativo´, si cabe la expresión.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más