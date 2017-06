Fiesta patronal

Se derretía la miel de las almendras garrapiñadas y se retostaban las avellanas por el calor en Tejares, donde las misas homenajearon a la Virgen de la Salud, hubo procesión y eucaristía mayor en el parque, donde la sombra aliviaba en parte el sofocón de la mañana, soportado estoicamente dentro de los trajes por Carlos García Carbayo, Fernando Rodríguez y Francisco Javier García, concejales de guardia ayer para esta celebración. José Luis Sánchez, párroco tejareño, fue comedido en el oficio, y los cofrades estuvieron atentos a todo, presididos por Manuel Martín, lo mismo que las señoras de la Virgen. Hasta el parque llegaba el olor a garrapiñadas, churros, chanfaina€todo mezclado y así, resultaba difícil concentrarse. Los parroquianos hablaban del calor y aseguraban que habrá días de verano más frescos, y para mí que tienen razón; de paso me rogaron que llamara la atención del Ayuntamiento sobre lo mal que está el otro parte, el de Lazarillo: pues dicho queda. Este año lo del cuarenta de mayo igual no es necesario cumplirlo a rajatabla.

La misa patronal de hoy en la capital será más fresca, al ser en la catedral. Se soportarán bien los ternos oficiales, incluso en la Casa de Lis, donde luego tendrá lugar la recepción oficial, que con la que está cayendo atrae el recuerdo de aquella máxima relacionada con San Juan de Sahagún según la cual la ira genera odio y la concordia, armonía. El lema puede leerse en la llamada Casa de las Concordia, en la Calle de San Pablo, en un edificio que es residencia estudiantil. La misa y la recepción tendrán a su alrededor recuerdos muy cercanos del Patrono: la calle de Tentenecio, evocadora de uno de sus conocidos milagros, que antes calle de San Juan de Sahagún, o la propia urna con los restos del Santo, en la Catedral. Y más allá, su huella puede seguirse con cierta facilidad: calle de Traviesa, iglesia de San Sebastián, medallón en la Plaza, relieve recordatorio en la calle del Pozo Amarillo e iglesia patronal, alzada sobre los restos del templo de San Mateo y hecha con materiales, por ejemplo, de las iglesias de San Justo o Santa Eulalia. Se sorprenderían de la cantidad de edificios hechos con piedras de otros, también monumentales, esquilmados en el siglo XIX salmantino, entre desamortizaciones, expolios y pilles. La corrupción o la especulación no son de ahora, vienen de lejos.

La Plaza de Los Bandos también padeció lo suyo por este tema. Acoge estos días una feria cerámica en la que no faltan los botijos, los hornos de Pereruela, las fuentes de barro para los callos o la ensalada, también para hornear carnes, jarras y jarrones, platos€ uno pasa de la tradición a lo contemporáneo, o de la sobriedad al lujo cerámico en un suspiro. También aquí le sacude el calor para terminar de rematar el horneado de las piezas. Se alza la feria sobre el espacio que fue iglesia de Santo Tomé y cerca de la oficina principal del Banco Popular, que fue Banco de Castilla. Sin comentarios.

