Con razón se quejan

No llueve y lo peor es que no ha llovido, no está previsto que llueva en los próximos días y las temperaturas son de junio, no de abril.

Con estas condiciones, es normal que estén tan contentos los cofrades, los turistas... y tan disgustados los agricultores y ganaderos, que ven cómo se secan los pastos que alimentan a su ganado a pasos agigantados, el forraje no crece como debería y el cereal empieza a amarillear. Calculan que si en 10 ó 15 días no llueve, la situación será muy delicada para la próxima cosecha y no sólo aquí, también en el resto de Castilla y León. Encima una baja producción no significa que el cereal vaya a tener un mayor precio por "culpa" de la globalización del mercado.

Los agricultores se quejan, muchos dirán que como siempre, pero es que los meteorólogos de AEMET no tienen un mensaje mucho más tranquilizador que ellos. Advierten del déficit hídrico importante que se sufre después de un verano sin lluvias, un otoño seco y un invierno con precipitaciones que están muy por debajo de lo habitual.

Si en enero, febrero, marzo y abril de 2016 llovió el doble de lo normal, este año en sus primeros cuatro meses se ha registrado la mitad de lluvia que la media de los últimos años.

