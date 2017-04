Algún día alguien o algunos descubrirán ese gran misterio que constituye el tiempo o el paso del tiempo.

Ya Albert Einstein aportó valiosas ideas sobre el dilema espacio-tiempo, aunque también añade que "no seremos capaces de penetrar en su lógica" ya que "el espacio y el tiempo son manifestaciones parciales de la realidad dependientes del observador, pero que no tienen entidad absoluta e independiente. Con solo dar este paso, los misterios de la teoría se nos desvelan mostrándonos toda su belleza y genialidad. El mundo es otro". Esto es, que todo es relativo o que todo es del color según el cristal con que se mire.

Estas reflexiones me surgieron cuando dirigiéndome al estanco de mi calle a comprar un abono transporte me encontré que estaba cerrado y cuando me acerqué a leer el cartel que habían puesto me encontré con un texto realmente apocalíptico que decía "Cerrado para siempre". Me quedé atónito por no decir patidifuso y es que no se podía decir más en tan pocas, tres, palabras.

