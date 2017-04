Ha muerto Carme Chacón, pero parece que se ha muerto una foto: la de una mujer embarazada, y además ministra de Defensa de un país moderno y occidental, que pasa revista a las tropas. No sé ni dónde está el mérito ni lo extraño, ¿en que era mujer, en qué era ministra, en que estaba embarazada, en que pasaba revista militar, o todo junto? En la España del siglo XXI estar encinta y con mando en plaza, nunca mejor dicho, ¿es un símbolo de la heroica feminista? Desde luego, sabía que España aún era "landista" (y "pajares-estesista"), pero no tanto como para que te mueras y te recuerden por tu embarazo. Rosa Parks fue Rosa Parks, pero Carme Chacón fue, simplemente, una mujer de su tiempo en un país donde no debería ser noticia pasar revista embarazada a las tropas siendo la titular de Defensa. La noticia hubiera sido hacerlo vestida de "drag queen"€

Y es que este es el verdadero problema de España: los gestos. Nos pasamos el día haciendo gestos, brindis al sol de todo tipo, y llamando la atención€ Todo pose, todo minutos de silencio€ y todo gestos, como la foto de Carme Chacón embarazada que no han parado de repetir estos días, con un orgullo cateto, que dio la vuelta al mundo€

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más