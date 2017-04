La respuesta está en las calles de toda España, tan contundente por multitudinaria que no deja lugar a dudas. Pero, ¿quién dijo no? Fue Manuel Azaña, ministro de la Guerra del primer Gobierno de la segunda República durante un trascendente discurso que pronunció en la Cámara el 13 de octubre de 1931, en el que destacó el problema religioso y a la vez político como una de las realidades vitales de la España de entonces. El origen de aquella realidad vital lo señaló de manera muy simple y escueta, resumiéndolo en pocas palabras: "España ha dejado de ser católica€, a pesar de que existen muchos millones de católicos creyentes" „tal vez no se incluyese entre ellos, él que se educó en el Real Colegio de los Padres Agustinos de El Escorial„, frase que si no se saca de contexto (cosa que en ocasiones, y no pocas, se ha hecho para darle la vuelta tratando de interpretar lo que Azaña no dijo) y se analiza dentro del contenido de aquel largo y relevante discurso que pronunció sin papeles, sobre la marcha „en las hemerotecas está, lo publicó entero, entre otros, el diario El Sol„ se ve que no le faltaba razón entonces€, ni le hubiese faltado razón de haberlo pronunciado ahora, aunque entre entonces y ahora haya llovido lo escrito y lo no escrito.

