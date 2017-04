"Ayunar o comer truchas"

Mejor tencas. Mi cuadrilla, de muchos tacos y buen yantar, decidió comerlas en la Puerta del Río, de la villa ducal. Aperitivo en "La perdiz", que siempre sirvió unos pececillos fritos, bogas crujientes, de las que no queda ni la cabeza. Luego inventaron las "duquesitas del Tormes", truchas terciadas que bien fritas se comen también con los dedos y enteras.

Pero el objetivo era comer tencas. De las charcas de Toñi, tercera generación de la familia de "El Vive", donde ya faenan dos representantes de la cuarta. Por delante unas alubias con chorizo y oreja, puyazo previo al último tercio. Las judías de Santa Teresa –la Santa no, el pueblo–, son finísimas, deshaciéndose en la boca como mantequilla. Los veteranos comensales engullimos como costaleros acopiando fuerzas para cargar con un trono. Repitieron el director del coro de Carpantas –Yáñez, que fue Niño de Coro–, Tobías, no sé si su hermano Emilio, y me parece que Agustín el huevero.

