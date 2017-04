Un corazón distinto

Carmen Chacón tenía 46 años. Solo 46. Y un hijo de 8. Y muchos amigos de distintos ámbitos. Los tenía en la política, cuya primera línea abandonó, para volverse a la militancia y no perder las convicciones. Los tenía en el mundo de Derecho, de todas las clases, abogados, jueces, fiscales y docentes, con los que compartía, departía y se mostraba siempre como fue: clara y directa, sin perder el punto de mira, ni tampoco el sentido del humor. Y los tenía también en el ámbito de la comunicación, donde muchos enemigos de sus tiempos más arriesgados, cuando tuvo a bien romper algunos protocolos establecidos para las mujeres en los espacios más masculinos la dieron "per devant y per derrere", que dirían en su Cataluña natal. Carme era catalana, aunque también charnega, española y universal. Y una mujer con una decisión admirable. Tanto como para ser capaz de vivir la vida sabiendo que se la jugaba a cada instante, por esa cardiopatía suya, pero sin permitirle a sus pulsaciones que le marcaran el ritmo. O lo que es lo mismo: apostó por vivir con total y absoluta intensidad, pese al corazón del revés que le había correspondido en el reparto y a la limitación de tiempo que le suponía. Yo habría hecho lo mismo. O habría querido hacerlo, que no significa que me hubiese atrevido. La valentía de vivir a veces nos lleva al borde de la temeridad. A asomarnos al abismo de puntillas. Carme vivió con ese punto de osadía constante del que solo ella era consciente.

