En plena Semana Santa no queda más que reflexionar sobre la vida, muerte y resurrección del Señor, al menos los creyentes. El resto de los mortales tan solo disfrutará de sus vacaciones, su ocio y tiempo libre. La vivencia religiosa de estos días la dejaremos para el ámbito privado de cada uno y para las vivencias comunitarias según queramos compartirlas.

El viacrucis de esta opinión de hoy va más bien enfocado a ese caminar diario de muchos de nosotros, cuando nos vemos sumergidos en situaciones que nos desbordan y superan, sobre todo cuando no depende de nosotros. Viacrucis en la sanidad, en la justicia, en las oposiciones a cualquier título, en la política,€ hasta en las hermandades y cofradías.

El viacrucis de cualquier enfermo es digno de meditación. Desde el primer síntoma de enfermedad hasta la curación o muerte se pasa en muchos momentos de viacrucis a calvario puro y duro. Si uno entra en el agujero negro de la lista de espera ya puede armarse de paciencia y encomendar su alma y su cuerpo a quien mejor considere. Si hay suerte y la cosa no pinta mal del todo puede que te paguen un viaje turístico sanitario por otra provincia para que te hagan la intervención correspondiente. Sale más barato eso que tener los recursos adecuados en cada lugar.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más