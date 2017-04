A la memoria de Agustín Marcos, "Meño", de Endrinal

Ustedes conciben una historia sin las personas que la encarnaron?. Sería como relatar los anales de la humanidad sin Homero, Carlomagno, Descartes, Einstein o Colón. No es imaginable la historia de ninguna nación, entidad o empresa, sin los nombres y biografías de los pioneros, quienes las crearon y alentaron. Carece de sentido componer la memoria, por poner algunos ejemplos locales, de la Unión Deportiva Salamanca sin citar el Novelty o a don Huberto Sánchez Tabernero; la de la Fundación Rodríguez Fabrés sin la biografía de aquel solitario y soñador; la del Casino sin citar la primera Junta y su presidente, Agapito López del Hoyo.

Bueno, pues el historiador Isaac Martín Nieto, ha hecho la "Historia de la Caja Rural de Salamanca", de sus cien primeros años (1917-2017) sin citar siquiera al primer Consejo rector. Lo ha dicho en su discurso de presentación del libro, ayer mañana: "Es una historia sin nombres". En la solapa delantera ya se advierte que "el lector no va a encontrar todos los datos. Ni todos los nombres"€ Pero en el colofón leemos: "Este libro€ es el homenaje a aquellos que han dado (mejor "dieron") forma e impulso al proyecto: socios, miembros de los diferentes consejos rectores, empleados€". Sí, pero ¡sin citar un solo nombre!, como una de esas lápidas de homenaje o recuerdo a un grupo de héroes, víctimas, fundadores, sin listado nominal. Es, salvando las distancias, como una fosa común, con los cuerpos amontonados, sin identificar.

Eso sí, es una historia con fotografías, sin citar en el pie de foto a quienes aparecen en ellas. Como uno tiene a la espalda tres cuartos de siglo y algunas vinculaciones con la entidad, me van a permitir que ponga unos pocos nombres. Precisamente el colofón va con una fotografía, cuyo centro ocupan los profesionales: Salvador y Ángel, "hola viejo". El primero de la derecha es el último presidente de la Diputación del franquismo, Julio Rodríguez, y por la izquierda se distingue la cabeza del ex presidente Alfonso Pérez de Herrasti „al que ayer saludé„, y rectores como José Luis Cobaleda, Pulín, Cipriano de Forfoleda, Vidal Orive, Luis Torres€ ¡Dios mío!, todos fallecidos.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más