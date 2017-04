El regreso de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez parecía el mismo que llegó a Salamanca en junio de 2014 para pedir también entonces la confianza de los suyos como secretario general del PSOE. El tiempo parece no haber pasado por él. Sigue igual de guapo, sabiendo que lo es, con la misma sonrisa de entonces y la misma ropa o muy parecida, porque iba con una camisa blanca idéntica y pantalones vaqueros primos hermanos a los que lucía cuando se paseó por la sede acompañado de Fernando Pablos. Esto sí ha cambiado.

Si entonces parecía un candidato a nada, ahora despierta pasiones y ayer no hubo sitio para acoger a tantos seguidores, aunque fuera cierto que en el lugar elegido no podían entrar más de 500 y que venían no sólo de Salamanca, sino en autobús desde distintos puntos de la Comunidad, como se encargó de recordar Iratxe García con los agradecimientos a las caras conocidas de Zamora, Valladolid o Ávila.

Luego el acto en sí fue un canto al militante y a su voto y una contradicción, empezando por el "si es sí" del lema y terminando por ese querer liderar el PSOE de los jóvenes, cuando aplaudiéndole estaba mayoritariamente la vieja o muy vieja guardia, y cuando fijó la Revolución Francesa como fuente de sus ideales. Afortunadamente se refirió sólo a la libertad, la igualdad y la fraternidad y dejó la guillotina para otro día.

Lo del "sí es sí" tiene su aquel porque viendo cómo se desarrolló el acto, lo ideal hubiera sido un "sí es no", porque votarle implica volver al "no es no" que tan famoso le hizo y le dejó tan poco discurso en su fracasada carrera a la Presidencia del Gobierno.

El "no es no" sigue vivo y de hecho ayer en Salamanca repartió a la derecha del PP; a su rival Susana Díaz; y atizó también a los "barones". Agustín Prieto, chocante telonero porque no es precisamente la imagen de la renovación que "vende" Pedro Sánchez, repartió también para Zapatero por su reforma laboral y el cambio del artículo 135.

Se olvidó de Patxi López, que fue precisamente quien le sustituyó en Salamanca en noviembre de 2015 cuando estaba "anunciado" y dio un plantón de última hora. Entonces, también con un auditorio lleno, el vasco ahora también candidato a la Secretaría General del PSOE, terminaba su arenga con un "adiós Mariano, hola Pedro". Ahora despediría a los dos.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más