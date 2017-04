El milagro de la Diputación

He leído recientemente que la Diputación de Salamanca está encuadrada entre los Organismos que más dinero han recaudado en el año 2016.Concretamente, si he recogido los datos con exactitud, los euros totales ascienden a la cantidad de 68.923.422€. Vamos, lo que se dice una millonada. Se explica la satisfacción de su Presidente al dar a conocer estos hechos. Creo que fue en el "Foro de clientes del Organismo Autonómico de Recaudación y Gestión Tributaria (REGTSA)" de la Diputación de Salamanca.

Entiendo la actitud del Presidente pero como yo soy poco experta en cuestiones de contabilidad se entenderá que me encuentre en un estado grave de perplejidad. Si no estoy mal informada el susodicho Organismo se encarga de la recaudación de impuestos diversos . No me digan cuáles porque son tantos y variados los que tenemos que una servidora se hace un lío. Supongo que algo parecido les ocurrirá a Ustedes, estimados lectores.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más