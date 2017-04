No se dejen engañar, no pierdan la perspectiva, no se confundan con capirotes, tambores destemplados y Vírgenes compungidas. El domingo de Ramos llega la Semana Santa y a lo largo de ocho días (interminables e insoportables para algunos, como Javier Marías) entramos en una dinámica en la que el ruido puede hacernos olvidar la sustancia, lo que verdaderamente celebramos: el misterio de amor y la victoria sobre la muerte de Jesús de Nazaret, el Cristo, nuestro hermano definitivo, el que nos devuelve el sentido y la esperanza. Es la gran fiesta del año, no está hecha para llorar en una gran explosión calvarista, sino para gozar sabiéndonos salvados para siempre por el Dios padre que Jesús nos anunció con su vida pletórica de entrega a los demás y acreditada por su resurrección. Celebramos eso: la vida entera del Nazareno, su mensaje, sus hechos de liberación, su muerte aceptada como misterio de amor por todos nosotros y su entrada definitiva en la vida del Padre en la mañana de Pascua. Sobran llantos, penitencias corporales como si la redención no se hubiera producido ya y visiones doloristas. La gran noticia que festejamos es que la Pasión es luz, esperanza y sentido. Aquí no cabe el culto a la muerte porque ya ha sido vencida, y quedarse en la cruz es una perversión del mensaje cristiano. La Pasión no es la última palabra, sino la Pascua.

Sería lamentable que el folclore, el turismo y la algarabía nos hicieran perder la pista principal. Siempre, todavía hoy, acaso más que nunca, la realidad se nos abre como una gran fosa que acaba con todos nuestros sueños, como si no quedaran ya horizontes, sumidos en el consumismo como la nueva gran religión, el opio de ahora mismo para el pueblo, asustados como niños porque el terror avanza y pone en peligro nuestro bienestar material, abocados a los populismos políticos nacidos para engañar a los incautos que somos.

