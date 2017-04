Nueva decepción con el Presupuesto

Asistimos a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para Salamanca con el mismo espíritu positivo con el que nos sentamos delante de la tele en cada nueva edición del concurso de Eurovisión. Sabemos que año tras año el cantante, en este caso el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro "El Niño de los Sablazos", nos acabará decepcionando, pero nunca perdemos la esperanza.

No aprendemos.

Teníamos esta vez, al anunciarse el proyecto del Gobierno de España en 2017, la ilusión de los ingenuos, pensando que era verdad el estribillo tan cacareado por el Ejecutivo popular de que vuelven los tiempos de la abundancia, que se acabaron los recortes y que la economía va como un tiro, que se crea empleo, se recaudan más impuestos, hay dinero para inversiones€

¡Esta vez sí!

Pero va a ser que no. Al menos en Salamanca, no hay ni rastro de alegrías presupuestarias, ni atisbo alguno de alivio en nuestros apretados cinturones.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más