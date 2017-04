¡Me voy!, ¡nos echan!

Me voy de aquí!!, me quiero ir de España, nos tenemos que ir, pues tanto imbécil suelto sólo puede obedecer a un virus de laboratorio diseñado para exterminar nuestra libertad. A este paso, y no tardando mucho, acabaremos todos gilipollas.

"Se veía venir, no es nuevo" Hace ya lustros que la política y sus secuaces empezaron a desmontar España y a convertirnos en cooperadores necesarios de sus fechorías, hasta el punto de que una gran parte de los ciudadanos de este país sufre "síndrome de Estocolmo", aquel que le hace comprender a sus captores. Y digo captores, porque les recuerdo, a quien aún pueda ser consciente de este descenso a los infiernos, que vivimos secuestrados por una política malsana -capaz hasta de diluir el terrorismo en el olvido- y por aceptar la minoría y la tara como las grandes verdades de nuestra sociedad. Elijan: ¿demo-crazy o demon-cracy; elijan: ¿locos o demonios?...

