La fotografía de Marta Torné que ha revolucionado las redes sociales

Martá Torné ha vuelto a sorprender con sus espectaculares curvas. Si ya la vimos 'como Dios le trajo al mundo' en varias escenas de El Internado, esta vez ha sido en sus redes sociales donde ha querido enseñar orgullosa sus espectaculares curvas, y no es para menos.



La intérprete de Velvet Colección ha colgado una fotografía de lo más sensual en su cuenta de Instagram en la que, sin ropa, aparece de espaldas frente al espejo dejando al descubierto una gran parte de su cuerpo.



Torné acudió a The Beauty Concept, un centro de medicina estética, durante la mañana gris del pasado lunes. Para demostrar lo a gusto que está allí en un día tan lluvioso, compartió este post asegurando que la lluvia y el frío no le importa del todo: "Pues que llueva y haga frío.... que aquí se está calentito y encima te dan mimos?? @thebeautyconcept #mirefugio".





Multitud de comentarios positivos abarrotaron la fotografía con halagos hacia la actriz. La mayor parte de ellos hacían referencia a lo bonita que es la foto o a lo espectacular que sale Marta en ella y