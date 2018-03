El Gif viral de la niña y la paloma que no podrás parar de ver

El Gif de la niña y la paloma no dura ni 3 segundos y se ha convertido en una de las imágenes más virales de las últimas semanas. La protagonista es una niña pequeña a la que no le importa hacer todo lo posible por conseguir lo que quiere.



Los usuarios de las redes sociales no se han cansado de compartir el Gif que, como dicen muchos de ellos, es imposible dejar de verlo. "He visto este Gif por lo menos 100 veces, no he parado de llorar de risa", afirma una mujer que lo ha compartido.





I've watched this GIF at least 100 times now, cry-laughing the entire time. pic.twitter.com/Hih7VJe28T — Helen ?-Sandí (@helenhousandi) 23 de febrero de 2018