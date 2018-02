Se cumplen 4 años desde la muerte de Paco de Lucía: su legado en 6 canciones

Se cumplen cuatro años desde el fallecimiento del guitarrista Paco de Lucía que dejó una prolífica obra con la que tocó tantos géneros como le vino en gana. Su legado arrancó con el flamenco y pasó por el jazz, la bossa nova, el blues, la música árabe e incluso el pop y el rock sin perder sus raíces. Aunque el artista se centrara en la apertura a otros géneros, destaca por encima de todo ello 'Entre Dos Aguas'.

Sus colaboraciones, con las que tocó muchos de los géneros mencionados, podrían resumirse en las siguientes 5 canciones:

CON CAMARÓN

La primera gran colaboración del artista duró once años, tiempo en el que grabó una decena de discos con Camarón. La unión significó innumerables momentos de gozo para los amantes del flamenco.

CON CARLOS SANTANA

En el año 1977, Carlos Santana le invitó a participar en uno de sus conciertos. Pavo de Lucía dio una soberbia lección al mexicano ante la mirada de más de 10.000 espectadores.

CON AL DI MEOLA Y JOHN MCLAUGHLIN

La unión histórica con los guitarristas Al Di Meola y John McLaughlin significío la apertura del flamenco al jazz. Además, grabó uh disco en directo 'Friday in San Francisco' del que vendió más de un millón de copias en todo el mundo.

CON BRYAN ADAMS

Se trata del momento en el que Paco de Lucía se adentró en el mundo del pop rock. Proporcionó su toque característico al single 'Have you ever really loved a woman' de Bryan Adams. El tema fue nominado al Oscar como Mejor Banda sonora de la película de la que formó parte.

CON CHICK COREA

Paco de Lucía colaboró en varias ocasiones con el mito estadounidense del jazz Chick Corea, pero uno de los momentos más recordados es el Festival de Jazz de Vitoria de 2013.