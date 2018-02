David Bustamante cambia de actitud en medio de la polémica con Paula Echevarría

Después de cancelar el concierto que tenía programado para este fin de semana en la capital, David Bustamante ha continuado con su vida normal demostrando que ya está recuperado de los problemas de salud que le obligaron a no subirse sobre el escenario. El cantante ha acudido este lunes por la mañana a un centro de estética, apareciendo así ante los medios en mitad de la polémica.

Prácticamente ante de que los periodistas le abordasen a preguntas, Bustamante optaba por romper su silencio con una actitud muy distinta a la que acostumbraba en los últimos meses: "Estoy encantado de la vida hasta que me hacéis todo el rato las mismas preguntas, muchísimas gracias, de verdad", confesaba el artista sin querer apenas escuchar las preguntas de los profesionales.

Tras llegar a su casa Bustamante aseguraba: "No me enfado, pero me vais a preguntar lo mismo de siempre", y confesaba el motivo que le impedía actuar, acabando así con los rumores: "Está todo muy bien, estaba mal de la garganta por eso no pude hacer el concierto".

Desplegando sus encantos y con una sonrisa David continuaba declarando: "Está todo fenomenal, ha sido un año maravilloso. Pero no me preguntéis lo mismo seis veces. Yo estoy muy bien. Muy bien todo".

Sin embargo Bustamante cambiaba su actitud de manera radical cuando escuchaba el nombre de Paula Echevarría. "Eso es cosa nuestra, nunca he formado parte de esto ni voy a formar. Estamos todos contentísimos y muy bien", y ha confesado: "Tenemos una niña y lo que queremos es que la niña sea feliz".

Unas sorprendentes declaraciones por parte de Bustamante que llegan justo cuando los rumores de su mala relación con Paula Echevarría suenan más fuerte que nunca. El pasado sábado David acudía a la residencia familiar a buscar a su hija y lo hacía sin bajarse del coche ni entrar en la casa, como acostumbraba. A esto habría que sumar las informaciones que relacionan a Paula con el futbolista Miguel Torres, quien fue amigo de la pareja.