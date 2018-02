Los antecedentes penales obligan a Isabel Pantoja a suspender su gira por América

Isabel Pantoja se ha visto obligada a suspender su gira por América por motivos legales, algo que ha causado sorpresa e indignación estre sus seguidores.

La tonadillera, que tenía programado volar a Miami este jueves, finalmente no ha realizado su viaje, dando lugar a la cancelación de su concierto en Miami este 11 de febrero.

Las incógnitas han rodeado a la tonadillera desde que saltara la noticia, todo, que una vez más se ve envuelta por la polémica. Pero mientras Isabel guarda silencio, desde Sálvame han empezado a desvelar las dudas y señalan el motivo principal.

PROBLEMAS CON LA JUSTICIA

Kiko Hernández ha hablado con Anabel Pantoja y según la versión del colaborador de Sálvame, la sobrina de Isabel le habría confesado: "Mi tía no entra en Miami por antecedentes penales". Ante dicha confesión Kiko le ha preguntado por qué no continúan con el concierto programado para el día 17 en Puerto Rico, a lo que Anabel habría respondido: "Porque para hacer un concierto no vamos".

Gema López que habría tenido acceso al comunicado por parte de la productora confirma la versión de su compañero, asegurando que el visado ha sido cancelado a última hora por sus antiguos problemas judiciales. Y aunque desde Miami aseguran que no están al tanto de la información y que las pocas entradas que quedan sin vender seguirían disponible, Anabel asegura que se ha anulado dicha venta y ya se habría anunciado la cancelación, que hay que recordar que es la segunda ya que Isabel no pudo volar en su anterior cita por culpa del Huracán Irma.