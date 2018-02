Crea un manual para que su abuela aprenda a usar WhatsApp y cautiva a las redes

La joven argentina Melina Corbetto ha logrado emocionar a miles de usuarios de las redes sociales al compartir el tierno regalo que recientemente le hizo a su abuela -a la que cariñosamente llama 'Chicha'-, de 82 años, para intentar que a través de unos esquemas y dibujos aprendiera a usar las funciones básicas de WhatsApp, dejando patente el gran salto generacional que hay entre ambas en el uso de las nuevas tecnologías.



Aprovechando que su abuela se iba de vacaciones, aprovechó para poder seguir en contacto permanente con ella y poder compartir los mejores momentos del viaje con la ayuda del original manual "", que incluye indicaciones como: "Pasar el dedo por las flores como si las acariciaras" o "Tocas esa figurita verde suavecito", y con estos pasos poder llegar a intercambiar mensajes de audio o texto.



Después de compartir en su cuenta de Twitter su "Guía para el cel de Chicha", son muchos los usuarios que han aplaudido su gesto y agradecido su paciencia y generosidad al entender las dificultades que suponen para los mayores adaptarse a este tipo de herramientas

Le hice un guía a mi abuela de 82 para que me mande audios cuando esté de viaje. Ahora tengo miedo de que el Moma o algún museo me reclame esta obra de arte moderno y mi abue no pueda aprender ???????? pic.twitter.com/xBykd3obu5