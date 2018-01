Se hace viral la carta de 'ruptura' de un hombre con su gimnasio

Después de presentarse para una oposición, lo más difícil en esta vida es desapuntarse de un gimnasio. Aquello es misión imposible y lo sabes desde el segundo uno en que firmas el contrato. Como en todo documento oficial, el truco está en la letra pequeña y ahí es donde te desangran con cláusulas saca-cuartos que ponen a temblar tu economía. Pocas excusas entran dentro de lo válido para que ellos consideren que no deben obtener -más- beneficio con estas cláusulas.

El caso es que un valiente miembro de una cadena de gimnasios estadounidense se mudó a otro estado y se fue cancelar su membresía en el centro al que se había apuntado. Sin embargo, a esta cadena no le gustó la idea de la cancelación por un motivo obvio, que es una mudanza a otro estado, y se lo puso algo más difícil exigiéndole al hombre que escribiera una carta certificada.

"Planet Fitness no me dejó cancelar mi suscripción al gimnasio por vía telefónica y me requirió una carta certificada para la cancelación, ya que vivo en un estado diferente ahora. Esto es lo que dejé en correos hoy", aseguraba en sus redes sociales.

La carta dice así:

A quien interese,

Con profundo arrepentimiento y con pesadumbre en mi corazón escribo esta carta, pero siento que debo presentar mis intenciones con sinceridad y honestidad. Ciertas circunstancias han sucedido en mi vida en los últimos meses que me han puesto en un lugar diferente, y, si bien ha sido una de las decisiones más impositivas que he tenido que tomar en los últimos tiempos, creo que es la correcta. El propósito de esta carta es terminar mi relación con Planet Fitness".

Sé que he estado distante, pero es porque he cambiado. Tengo necesidades diferentes y, para ser sincero...tú no has cambiado en absoluto. Sigues siendo ese edificio amarillo y morado tan voluminoso con tootsie rolls [chocolatinas] en el mostrador. Yo no quiero cambiarte, y me da pena pensar que una vez fuimos uno y que ahora tengamos que tomar caminos diferentes.

Además, me he mudado y cambiado a otro centro (el gimnasio de mi nuevo edificio) con un montón de watchamacallit [chocolatinas] que realmente tonifican mis muslos y ejercitan mi trasero como hasta ahora tenía desconocido y que te haría sonrojar con solo pensar en ello. Pero no quiero que te pongas celoso o que me juzgues por tomar esta decisión. Ese no sería el Planet Fitness que yo conocí y del que me enamoré. Todavía te quiero, pero más como amigo en estos momentos. Siento mucho que las cosas no puedan ir mejor entre nosotros.

Todavía te recuerdo con cariño, y el tiempo que pasamos juntos cada vez que me metía en el coche para ir a alguna de tus instalaciones. A veces, cuando me siento sólo, abro una de mis viejas listas de reproducción de 'power-pop workout' y siento esa sensación de estar a tope contigo como si todavía fuéramos uno, cogidos de la mano con tu máquina de elíptica y yo quitándome con cuidado el sudor de mi flequillo mientras resoplaba y resoplaba en un tumultuoso vórtice de sudor y endorfinas.

Sin embargo, todas las cosas buenas llegan a su fin y, de verdad, espero que esta carta te sirva. Tú sigue siendo tú, y mientras vaya pasando el tiempo, acostumbraremos nuestras vidas a estar el uno sin el otro. Creo que es lo mejor.

PD: Mi mujer también necesita cancelar su suscripción.