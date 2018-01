Chabelita, sobre su madre, Isabel Pantoja: "Me da pena, lleva una vida triste"

A falta de trabajo, entretenimiento... siempre quedará el 'Deluxe' para que los famosos puedan hacer caja. Es el caso de Chabelita, que este sábado ha sido protagonista en el programa de Telecinco, en el que no ha dejado títere con cabeza. De hecho, ha arremetido contra su madre, Isabel Pantoja, de la que ha dicho que le da "pena". También ha lanzado algún recado para su hermano, Kiko Rivera, con el que no habla desde hace meses.

Uno de los aspectos por los que Chabelita se sentaba en 'Sábado Deluxe' era para hablar sobre el plantón en Navidad con su madre. Se había comentado que la tonadillera le habría prohibido la entrada a su pareja, Alberto Islae, en Cantora. Chabelita ha explicado que propuso a su madre pasar los días de Navidad en el Rocío, pero parece que declinó la invitación.

Cuando Jorge Javier Vázquez le ha preguntado a Chabelita por la vida que lleva su madre en Cantora, ella lo tiene claro: "Lleva una vida triste, me da pena". "No sale de casa, ve películas, series...", explicaba la joven. Además, manifestaba el deseo de que la relación con su madre fuera diferente, poder salir juntas a comer o cenar con el pequeño Alberto, pero es algo que no se va a dar, según publica Bekia.es.