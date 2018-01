El enternecedor vídeo de un niño de 4 años cantando a su hermanita fallecida

Un enternecedor vídeo de un niño de 4 años cantando en memoria de su hermanita fallecida se ha convertido en todo un fenómeno viral en Twitter. Samir Deais, el padre de la criatura, fue quien grabó y subió el vídeo a la red social, y ya tiene más de 55.000 retuits desde que lo publicara el 31 de diciembre pasado.



En las imágenes puede verse al pequeño con una guitarra en las manos, cantando la canción "Remember Me" de la película de Disney 'Coco', frente a un pequeño altar que la familia hizo en su casa. El niño se acordó de su hermana fallecida el pasado mes de mayo en el día que debía ser su primer cumpleaños, y decidió cantar en su memoria. Este es el emocionante momento:





My son singing "Remember Me" from the movie "Coco" to his baby sister, Ava, who we lost this past May.



He's only 4 years old and he understands. He didn't even know he was being recorded. He just wanted to sing to her for her 1st birthday!



Happy Birthday mamas, we miss you!?? pic.twitter.com/EoVLjju0bJ