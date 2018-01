Los 3.000 euros de propina en un restaurante que han conmocionado a EEUU

Dwayne Clark, un hombre de 59 años, acostumbra a desayunar huevos revueltos con patatas fritas y bacon crujiente de extra en The Brief Encounter Cafe, un restaurante de Bellevue, Washington. Suele ir solo, pero el sábado pasado se unió su mujer, que estaba de compras. La cuenta ascendió a la cantidad de 39.60 dólares, pero los Clark terminaron pagando 3.000 dólares de más en concepto de propina. El motivo, plasmado en una nota adjunta, hizo llorar a la camarera.

"¡Estáis haciendo un gran trabajo! Cuando yo tenía 7 años, lavaba los platos mientras mi madre cocinaba en un restaurante como este. Éramos muy pobres y no teníamos dinero para Navidad. Afortunadamente, esto ayudará a que todos tengan una mejor Navidad", decía la nota, junto a la petición de Clark de que repartieran la propina entre los 12 empleados.

Al recoger la cuenta, la camarera que les había atendido aquella mañana estalló en lágrimas de emoción. El resto de compañeros no se quedaron atrás. Muchos de ellos reconocieron que necesitaban el dinero.

Su gesto despertó una oleada de elogios y reconocimiento, pero Clark no quiere nada de eso. Según recogen algunos medios, este empresario y fundador de una comunidad para asistencia social, lo hizo con el fin de inspirar una oleada de bondad y generosidad.

"No tienes que dejar 3.000 dólares. No tienes por qué dejar dinero. Simplemente deja una nota escribiendo: Hola, te aprecio. Has hecho un gran trabajo. Si lo hiciéramos, creo que nuestras vidas serían mucho más ricas, mucho mejores". Y parece que su plan funcionó.

La camarera Julie Wilson, de 42 años, dijo que planea usar una parte de su porcentaje en comprar pavo para que familias sin hogar tengan algo que llevarse a la boca en estas fiestas.