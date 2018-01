No te lo puedes perder: los 63 éxitos de 2017 en tan solo cuatro minutos

El youtuber David Rees ha vuelto a hacer una recopilación de las canciones del año. En colaboración con Paula Pérez, han realizado un vídeo en el que cantan 63 canciones que han marcado este año en tan solo cuatro minutos. Diferentes estilos, distintas voces, en inglés y castellano... Así reúnen todos los temas que han sonado en 2017: éxitos como Malibu, de Miley Cyrus, Galway Girl, de Ed Sheeran o Felices los cuatro de Maluma.

Si el año pasado la compañera de viaje de David Rees era Bely Basarte, la voz femenina que le acompaña en el éxito viral de este año es Paula Pérez. Juntos, en apenas 4 minutos, consiguen reunir hasta 63 canciones que han tocado el cielo de la fama este 2017: Mala Mujer de C. Tangana; Million Reasons de Lady Gaga; las citadas Despacito y Shape of You; City of Stars, la canción más famosa de 'La La Land'; Shakira o la mismísima Becky G. con su reguetón Mayores, son solo algunas de las canciones que se cuelan en esta remezcla.

¿Las reconoces todas? Dale al play y ponte a prueba: