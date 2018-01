María Lapiedra: "Mi marido ha sido consentidor de mi historia con Gustavo González"

Tras toda la polémica que ha supuesto el divorcio de Gustavo González, del que se apuntaba a María Lapiedra como principal culpable, la actriz se sentaba este sábado por la noche en Sábado Deluxe para someterse al polígrafo, sorprendiendo a los colaboradores por sus absolutas verdades, consiguiendo esclarecer así esta supuesta historia de amor.

María comenzaba su declaración confesando que su matrimonio con Mark Hamilton había llegado a su fin después de lo sucedido en esta última semana: "Mi marido me ha dicho que cuando llegue mañana a casa él ya no va a estar". Pero no era el único hombre que optaba por abandonar a la actriz durante su entrevista y Gustavo González hacia lo mismo.

Auque María al comenzar su entrevista aseguraba que cuando saliese del plató dormiría con Gustavo, este tras ser localizado por un reportero del Deluxe y después de escuchar la entrevista de la que ha sido, según palabras de ambos, su amante, prefería poner tierra de por medio y no solo no responder a Lapiedra sino que aseguraba que se iba de la capital a Valencia. Una huida que María recibió como un jarro de agua fría y confesaba: "No lo entiendo, ya hablaré con él", confesando tras la publicidad que Gustavo estaba muy enfadado. "Siempre huye. El problema que tiene Gustavo desde hace ocho años es que quiere quedar bien con todo el mundo y al final acabamos todos enfadados" defendía María, que también estaba muy enfadada.

LAS CONFESIONES QUE ENFADARON A GUSTAVO GONZÁLEZ

María se sinceró en el Deluxe y terminó el polígrafo de Conchita con pleno de verdades, pero a pesar de su éxito sus confesiones no sentaron muy bien a Gustavo: María confesaba que había enviado varias fotos íntimas de Gustavo a Kiko Hernández, asegurando que en más de una ocasión llamo a la fotógrafos para que la fotografiasen al lado del colaborador del Sálvame y demostrar así su relación, de la que su actual marido era pleno conocedor tal y como aseguraba.

El mismo cuestionario desvelaba que Gustavo era el hombre que más placer le había dado en la cama, teniendo sexo en algunas ocasiones en la cama que Gustavo compartía con su exmujer. Sin embargo, el polígrafo también servía para demostrar que esta historia no era pactada entre ambos y demostrar que la versión de Lapiedra es cierta.

Antes de terminar la entrevista Jorge Javier Vázquez aseguraba que no les daba mucho tiempo juntos y que creía que Gustavo volvería con su mujer. Ahora solo nos queda esperar si el tiempo le da la razón.