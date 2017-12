Anne Igartiburu y su original posado de promoción para las campanadas

Anne Igartiburu y Ramón García serán de nuevo los encargados de dar las campanadas en Tve este año. La última noche de fin de año será de nuevo muy especial para ellos que, como ya han dicho en muchas ocasiones, primero se comen las uvas en la puerta del sol y luego cenan con su familia.

La presentadora ha hecho un posado junto con su compañero para la promoción de las campanadas, y este viernes por la mañana publicó una serie de fotos con él, después se decantó por colgar algunas ella sola.

La vasca posaba con vestido de Gabriel Lage, pero lo más divertido eran sus zapatillas, ella misma escribía: "Rodajes y preparativos y un poco de humor en estas fotos que normalmente no se ven #nosinmiszapas". Lo original de esta serie de imágenes es que en la primera foto aparece con el vestido de lo más elegante sin saber qué zapatos lleva y en las siguientes comienza a mostrar sus zapatillas de estilo botín, que si no las hubiese enseñado nadie se habría dado cuenta de que no llevaba tacones.