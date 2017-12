George Clooney regaló un millón de dólares a cada uno de sus 14 amigos por Navidad

Los inicios de ninguna estrella que merezca la pena ha sido fáciles, tal y como confirma la historia. Y George Glooney no iba a ser menos. Uno de los actores más conocidos del mundo y mejor cotizados llegó a Hollywood con un sueño y para lograrlo tuvo que librar su propia batalla tirando de la ayuda de sus mejores amigos, quienes le ofrecieron una mano cuando más lo necesitaba dejándole incluso dormir en los sofás de su casa o prestándole dinero cuando más lo necesito. Un gesto que George Clooney ha querido agradecer cuando su económica se lo permitido.

Según han desvelado ahora Cindy Crawford y su marido Rande Gerber, durante una cena en septiembre del año de 2013, el aclamado actor reunió en la mesa a sus catorce mejores amigos, con los que tuvo una acción de lo más generosa. El actor entregó a cada uno una bolsa de deporte y cuando descubrieron que había en su interior encontraron un millón de euros. Una entrega que el actor hizo a modo de intereses devolviendo así el favor que hicieron por él en los inicios de su éxito. "Quiero que sepáis cuánto significáis para mí. Cuando llegué a Los Ángeles dormí en vuestros sofás. Soy muy afortunado en mi vida de teneros a todos y no podría estar donde estoy hoy sin todos vosotros. Por tanto, ha sido realmente importante para mí, que, mientras sigamos juntos, os devuelva el favor. Así que quiero que abráis vuestras maletas" invitaba George Clooney a sus amigos antes de la sorpresa, a los que después les confesaba: "He pagado los impuestos de todos, así que este millón de dólares es íntegramente para vosotros. No tenéis que preocuparos por vuestros hijos, por pagar la escuela ni la hipoteca".

Ante el generoso regalo, la primera reacción de Gerber fue rechazarlo, pero Clooney le puso en la cuerda floja alegando: "si Rande no se lleva su millón de dólares, entonces nadie lo hará" obligando así al marido de Cindy Crawford a llevarse su regalo. Y es que aunque entre los amigos de George figuran conocidos rostros como el de la topmodel y su marido u otros actores, también se encuentra gente corriente y normal que trabaja en aeropuertos o bares, a los que este dinero les vino realmente bien.

De sobra es conocida la generosidad de George Clooney, que incluso cuenta con su propia Fundación, para garantizar la defensa de los derechos civiles al rededor de todo el mundo, y en más de una ocasión han sido conocidas sus donaciones para luchar contra el racismo o el hambre.