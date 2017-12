El brutal cabreo de Laura Escanes y Risto por un titular sobre su luna de miel

Tras contraer matrimonio el pasado mayo, Risto y Laura Escanes por fin han podido celebrar su luna de miel. Hasta la fecha, ambos estaban ocupados con compromisos profesionales que les impedían ausentarse durante un tiempo.



La pareja ha elegido Tailandia como su destino, en concreto Phuket, en un lujoso resort a una hora de la ciudad. La influencer Laura Escanes está compartiendo momentos con sus fans con fotografías en su Instagram de lo más envidiables, lugares de ensueño, rodeados de auténtica vegetación a temperaturas mucho más placenteras de las que tenemos en España.



Ambos presumen de amor y es que no cabe duda de la felicidad que están disfrutando, aunque no todo han sido buenos momentos. Laura comentaba a través de las historias de su Instagram que una picadura de un insecto le había provocado una inflamación preocupante en el dedo de su mano izquierda. Y es que a la mujer de Risto se le ha llenado el cuerpo de picaduras, pero no es nada alarmante.



Esto ha provocado un enfado por parte del matrimonio con un medio de comunicación que publicó la noticia con el siguiente titular: "Laura Escanes acaba su primer día de luna de miel en urgencias... pero no por culpa de Risto", que en palabras del publicista: "Me parece vergonzoso frivolizar así con un tema tan serio como la violencia de género. Os habéis cubierto -una vez más- de mierda". Aún así, ambos continúan disfrutando de su viaje como si estuvieran en la mismísima Roma o sintiéndose como Tarzán.





You are my paradise #toelrrato #toelrratohoneymooners Una publicación compartida de Laura Escanes (@lauraescanes) el 7 de Dic de 2017 a la(s) 7:21 PST