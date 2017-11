María Teresa Campos habla por primera vez del suicidio de su marido

Son muchas las ocasiones en las que tanto Terelu Campos como Carmen Borrego han hablado de la trágica muerte de su padre, José María Borrego, sin embargo María Teresa nunca se había pronunciado al respecto. Pero Risto Mejide ha conseguido en su Chester lo imposible y la presentadora ha desvelado ciertas pinceladas de su propia experiencia, a pesar de no querer hablar al respecto.

"Nunca he hablado, ellas han hablado y están en su perfecto derecho, yo no por resto a otras personas y nunca creo que hablare pero lo vivido vivido" contestaba María Teresa al salir el tema del suicidio de su marido, sin embargo haciendo una diferencia desvelaba: "Eso fue una constante desde que yo me casé, el decir que iba a hacer eso" sin embargo, la presentadora confesaba que no quería hablar más por respeto a la familia del que fue su pareja y es que en más de una ocasión Terelu y Carmen han confesado que su madre guarda silencio por respeto al que fue su cuñado y con el que sigue muy unida.

"Pienso mas en enfermedad que en cualquier cosa, pero fue tremendo para ellas, yo siempre les dije, hablaba con naturalidad... daba normalidad al tema y cada una tenia su visión" ha explicado María Teresa, que ha continuado: "Terelu estuvo muy enfadada muchos años y Carmen siempre decía por qué, y yo decía si se hubiera muerto del corazón te lo hubieras preguntado, pues eso en tu padre era una enfermedad y ya está" explicaba María Teresa, con unas palabras aunque cortas cargadas de significado. Terminando zanjando: "Lo pasamos muy mal todos".

La primera vez que María Teresa ha hablado de un tema tan delicado de su vida aunque sea a pies puntillas y con la intención de no ofender a nadie.