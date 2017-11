Fonsi Nieto va a por todas con la demanda por la custodia de su hijo

Las Navidades se le plantean de lo más difíciles a Alba Carrillo. La modelo tiene que hacer frente a los problemas judiciales que se le avecinan. Fonsi Nieto habría tomado ya la decisión de llegar ante la justicia la custodia del hijo que tiene con Alba.

Aunque este tema se venía fraguando desde verano, el expiloto no habría dado el paso hasta ahora. Fonsi deseaba obtener la custodia de su pequeño después de todos los problemas que ha vivido con Alba. Y es que parecía que la relación entre estos dos ex era de lo más idílica, algo que saltó por los aires en diciembre del año pasado cuando el propio Dj afirmó que no había podido disfrutar de su hijo en el día de su 38 cumpleaños.

Desde entonces el intercambio de dardos ha sido continuo. Una situación de lo más tensa que vivía su punto más álgido cuando Alba abandonaba Supervivientes y el pequeño le daba una sorpresa en los estudios de Telecinco.

Tremendamente enfadado, Fonsi decidió demandar a su exsuegra, Lucía Pariente. Una serie de idas y venidas a los juzgados que parece no tener fin después de la decisión que ha tomado el sobrino del desaparecido Ángel Nieto.

Este viernes Alba Carrillo se mostrada triste y cabizbaja en Sálvame. Sin querer hablar del tema, sus compañeros aseguraron que sus problemas con Fonsi no le dejaban sonreír. "Me trago lo que me tenga que tragar y me callo", explicaba la ex de Feliciano López. Una nueva batalla judicial que podría amargarle esta Navidad.