Destroza más de 1.000 euros en maquillaje porque pensaba que era pintura para niños

¿Te imaginas que acudes con un niño a una tienda de cosméticos y el pequeño se piensa que las cajas de sombras son pinturas para que se entretengan? Pues eso fue lo que le pasó a un niño en una tienda de Sephora en Georgia (EEUU), provocando daños por 1.300 dólares (1.106 euros). Una vendedora de la tienda, Brittany Nelson, publicó en su cuenta de Facebook unas fotografías en la que mostraba el daño ocasionado por el pequeño en dicho establecimiento. "PSA: 1.300 dólares de sombra de ojos Make up Forever destruida esta noche en Sephora por un niño pequeño. Estoy segura de que él/ella pensaba que era una pintura para jugar con los dedos y no es consciente de la travesura. Toneladas de producto destruido, miembros del equipo enfadados, no es un lugar agradable dónde estar", explicó en su cuenta de Facebook.

La publicación se ha hecho viral con miles de 'compartidos' y 'me gusta'.