Carmen Franco explica que padece un "cáncer terminal"

Carmen Martínez-Bordiú ha hecho un viaje exprés a Sevilla sin su novio Timothy para estar presente en el Salon Internacional del Caballo de Pura Raza Española, el conocido como SICAB. Allí, la nietísima evitó hablar de cualquier tema debido al contrato que ha firmado con Sábado Deluxe.

Aún así, Carmen sí ha hablado de la delicada situación que atraviesa su madre, Carmen Franco. Según publica La Otra Crónica de El Mundo, la madre de Carmen Martínez-Bordiú padece un cáncer terminal que le fue diagnosticado este verano, ella misma lo ha explicado al suplemento: "Ahora es catarro, pero lo que tengo es un cáncer terminal. Todo ha sido este verano, he estado 15 días de médicos y dicen que debe ser de hace tiempo, pero bueno, lo he asumido y no pasa nada. No tengo tratamiento, no hace falta". Una situación de lo más difícil y delicada para toda la familia de Carmen Franco.

"Mira no puedo decir nada porque mañana hago un programa de televisión, voy al Deluxe y por contrato no se me permite contestar a ninguna pregunta así que a parte de decir que estoy aquí en el SICAB, para intentar animar esto un poquito pues no os puedo contestar a ninguna pregunta", ha dejado claro Carmen.

No ha querido añadir ningún detalle sobre la salud de su madre, solamente ha dicho que está "pachuchilla".