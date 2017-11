Muere el rapero Lil Peep y sus amigos lo graban pensando que estaba dormido

Lil Peep, el conocido rapero estadounidense, ha muerto este miércoles por la noche en extrañas circunstancias. Su representante, Chase Ortega, confirmaba mediante un tweet el fallecimiento de éste. En el tweet escribía con rabia "Llevo esperando esta llamada desde hace un año". Parece que el representante del rapero, que además era su amigo, está muy triste con la noticia pero la vida que llevaba Lil Peep hacía que sus familiares y amigos se pudieran esperar la noticia de su muerte en cualquier momento.



Aún no se ha confirmado la causa de la muerte del joven de 21 años, pero uno de sus amigos publicó también en Twitter que el rapero había sido ingresado en el hospital por una sobredosis, por lo tanto se puede entender que ésta ha sido la causa de la muerte.



Algunos de sus amigos han querido dar su último adiós al rapero en sus redes sociales, como su colaborador Mikey Cortez, que publicaba en sus redes sociales una foto con él acompañada del mensaje: "Estoy completamente deshecho y perdido. Siento que no es real. Te quiero y siempre te voy a extrañar. Uno de los verdaderos. Por favor, que alguien me diga que esto no es real".



En CHANCE se han hecho eco de un tweet de un internauta en el que se quejaba de los amigos de Lil Peep, que según él estaban grabándolo mientras él estaba muerto: "Lil peep. 21 años. Muere de sobredosis rodeado de sus 'amigos' y estos graban la situación creyendo que está dormido o vete a saber qué carajo pensarían. Vaya amigos que en lugar de decirle que no se meta de todo pues se las suda". Estos comentarios iban con un vídeo adjunto que había puesto en sus stories de Instagram el usuario Bexeyswan.



Este rapero, cuyo verdadero nombre es Gustav Ahr, mezclaba música emo con rap-trap, lo que le hacía ser muy original e innovador, y además lo distinguía del resto de raperos. Lil Peep, el joven de 21 años siempre será recordado por su buena música y su manera de trabajar.



