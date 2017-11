Belén Esteban pletórica en su 44 cumpleaños

Belén Esteban sin perder la sonrisa, ha celebrado su cumpleaños rodeada de su familia y amigos. Orgullosa de su hija Andrea, evita por deseo de ella contarnos como se encuentra. Y muy cauta, prefiere no hablar de boda ni embarazo aunque si que confiesa que a ella le gustaría que ambas cosas llegasen pero no está en su mano.

La colaboradora de 'Sálvame' expresó que su mayor deseo es quedarse como está aunque "Un poco mejor en el sentido que ya sabéis todos. Siempre se puede ser mas feliz pero yo como estoy me conformo. Se tienen que arreglar algunas cosas que estoy deseando pero estoy muy contenta.".

A sus 44 años, cree que el momento que está viviendo es "el mejor" de su vida, con una pareja estable, un trabajo y compañeros que la quieren. Se abstiene respecto al tema de Toño Sanchís, pero sí que expresa que "cuando se solucione eso seré completamente feliz".

Sobre su hija Andrea prefiere decir nada, ya que la pequeña Estaban prefiere mantenerse en el anonimato y, como dice su madre, "hay que respetarlo". "Ha demostrado que no quiere ser conocida"; ha añadido Belén.

Belén habló sobre una posible boda con su actual pareja, Miguel: "No sé si me casaré, si no me casaré. Pero me gustaría, pero ahora mismo no hay nada de verdad". Sobre este aspecto prefiere no pronunciarse por el momento aunque está contenta porque están "super bien" y son "una pareja estable".