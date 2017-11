El último adiós a Chiquito de la Calzada en redes sociales

Gregorio Esteban Sánchez Fernández, más conocido como Chiquito de la Calzada, ha fallecido esta madrugada a los 85 años en un hospital de Málaga.



Su estado de salud había empeorado desde la noche de este pasado lunes, cuando tuvo que ser trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Málaga, donde estaba ingresado para ser tratado de una infección, cuyo origen estaba en estudio, pero que había condicionado un deterioro hemodinámico.



Desde que se ha conocido la noticia de su fallecimiento, se han publicado miles de mensajes de apoyo y de cariño al humorista en las redes sociales.





