Kevin Spacey revela ser homosexual tras ser denunciado por acoso

El actor Kevin Spacey en una escena de ´House of Cards´. | EP

Tras el escándalo de Harvey Weinstein, numerosas personalidades de Hollywood han denunciado comportamientos abusivos que han sufrido por parte de miembros de la industria del entretenimiento. El último en confesar que fue víctima de abusos sexuales ha sido el actor Anthony Rapp, que ha acusado al también actor Kevin Spacey de haber abusado de él cuando tenía 14 años.

El protagonista de House of Cards ha emitido un comunicado en Twitter en el que lamenta lo ocurrido y pide perdón a Anthony Rapp. "Tengo un gran respeto y admiración hacia Anthony Rapp como actor. Estoy horrorizado de escuchar su historia", señala Spacey, que confiesa que no recuerda el desafortunado encuentro.

"Sinceramente no recuerdo el encuentro, debe haber sido hace más de 30 años. Pero si me comporté como él describe, le debo mis disculpas más sinceras por haber tenido un comportamiento muy inapropiado bajo los efectos del alcohol", afirma el actor estadounidense.

Además de disculparse por lo sucedido, Spacey ha confirmado los constantes rumores sobre su homosexualidad. "He tenido relaciones con hombres y mujeres. He amado y he tenido encuentros románticos con hombres a lo largo de mi vida, y elijo vivir como un hombre gay", afirma Spacey, que ha admitido que a raíz de las acusaciones va a reflexionar sobre aspectos de su vida que debe cambiar.

AL COMIENZO DE SUS CARRERAS

El protagonista de Star Trek Discovery no ha respondido a las disculpas de Spacey y ha señalado que "todo lo que quería contar de su experiencia" está recogido en el artículo publicado en BuzzFeed, donde relató que Spacey trató de mantener relaciones sexuales con él en 1986, cuando él todavía era menor de edad y el protagonista de American Beauty tenía 26 años.

Los actores trabajaban juntos en Largo viaje hacia la noche, el revival de la popular obra de teatro de Eugene O'Neill. Durante una fiesta en casa de Spacey, el actor llevó a Rapp, que entonces tenía 14 años, hasta su habitación y se tumbó encima de él. "Estaba tratando de seducirme. No sé si hubiera usado ese lenguaje, pero fui consciente de que estaba intentando tener relaciones sexuales conmigo", admite Rapp.

Anthony Rapp ha manifestado en Twitter que ha confesado lo ocurrido tras leer las historias de otros compañeros de Hollywood que también han pasado por lo mismo. "Espero dar luz y marcar la diferencia, como ellos han hecho por mi", añade.