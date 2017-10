Bustamante, ¿enamorado de una conocida presentadora?

Seis meses llevamos sabiendo que David Bustamante y Paula Echevarría están separados... Cuando todo parecía que estaba más que roto, ahí llegaban unas fotos familiares o unas declaraciones como las de Paula Echevarría a principios del mes de octubre: "Como ha habido un verano por el medio... que en verano todo se descontrola un poco más... que si él con sus giras y sus vacaciones... yo con las mías, es como la vuelta al cole y es cuando realmente vuelves al hogar y todo se empieza a ver desde otro enfoque" nos contaba a CHANCE lo que hacía pensar que el calor del hogar y ese invierno que no llega la estabilidad le hiciera tirar p'alante juntos.

Y más cuando Paula Echevarría Colodrón seguía con estas declaraciones en la misma línea: "Nosotros nos llevamos muy bien, la relación que tenemos es estupenda(...) Él entra con su llave y está en casa conmigo, con la niña"...

PAULA ECHEVARRÍA: "EL MATRIMONIO ES COSA DE DOS"

A pesar de parecer ser un cese temporal de la convivencia matrimonial de la pareja, la actriz de Velvet nos hablaba de MATRIMONIO casi con mayúsculas... ¿un toque para el cántabro?: "Esto es cosa de dos. El matrimonio es cosa de dos, es verdad que uno de los dos puede tomar la decisión, pero es que en este caso no ha existido confirmación por parte de ninguno de los dos como tal".

Con anillo o sin anillo, viviendo bajo el mismo techo o no, Paula Echevarría lo cierto es que sorprendía no cuanto menos. ¿Qué esperaba la de Candás de Bustamante?: "Por mi parte sigue todo igual. Esa bola tenéis que ir a preguntársela a él, o sea, la pelota ahora está en otro tejado. (...) La diferencia es que ahora vive en otro piso que no es en el que ha estado hasta ahora, pero de momento todo sigue igual".

Con la duda por medio y recalcando que cada uno vive en diferentes techos, la actriz de Mediaset explicaba que no está siendo nada fácil: "Somos dos personas independientes(...) que desde hace unos meses no estamos conviviendo juntos, pero que todavía no hay nada decidido, pero que no hay que comparar nada. Cada uno lo lleva como lo lleva, (...) pues cada uno lleva la procesión por dentro como puede. Aquí no hay que buscar ni al bueno, ni al malo, ni al mártir, ni al que le va que te cagas..." y justo Busta estrenaba con sus amigos la casa que ya había enseñado a Paula y en la cual confesaba en su instastorie que se le había ido algo de la manos... Con estas imágenes de Bustamante, las declaraciones de la que ha sido su compañera de viaje durante 12 años toman más relevancia: "Quiero creer que a la primera que se lo diría es a mí" declaraba a CHANCE.

Y más si Bustamante hubiera decidido divorciarse. Con mucho amor Paula Echevarría nos contaba: "Él me lo hubiera comunicado, es que me hubiera comunicado algo alguien".

ARES TEIXIDÓ, LA TERCERA EN DISCORDIA

Sin saber qué paso ha dado David Bustamante, nos encontramos la revelación más explosiva de Lecturas: el cantante mantiene un affaire con Ares Teixidó. La revista publica unas fotografías donde se puede ver a la presentadora catalana abandonando el nuevo ático de David en Pozuelo.

Unas fotografías donde se demuestra que la presentadora y el artista podrían haber comenzado una nueva relación ya que vivirían juntos mientras ella está en Madrid. Según la publicación citada, ambos se conocieron en la presentación de la nueva temporada de Telemadrid. Un auténtico flechazo que les tendría a ambos completamente encandilados.