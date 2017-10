Carmen Sevilla en estado crítico

El próximo 16 de octubre Carmen Sevilla cumplirá 87 años, sin embargo no podrá celebrar su cumpleaños debido a su delicado estado de salud. La artista permanece ingresada desde hace dos años en una residencia de ancianos en Madrid especializada en Alzheimer, enfermedad que sufre en estado muy avanzado y a lo que en los últimos días se le habrían sumado complicaciones por lo que se encontraría en estado crítico. Su estado ha ido empeorando progresivamente, por lo que su hijo Agusto Algueró decidió restringir las visitar y evitar que la viesen en el estado en el que se encuentra. Recluida desde que entró en dicha residencia, Carmen permanece alejada de los que fueron sus amigos, quienes aseguran que no tienen permitidos la comunicación con la presentadora desde hace años. Carmen ya no solo no reconoce a nadie de su entorno, sino que ni siquiera recuerda quien fue ni su brillante trayectoria. Aunque durante los últimos tiempo se ha especulado mucho con su delicado estado de salud, la artista ha empeorado gravemente durante los últimos días temiéndose su peor desenlace.