El 'piscinazo' de Miss Cáceres da la vuelta al mundo

La fama de la representante de Cáceres en el certamen de belleza de Miss España, Pilar Magro, ha subido como la espuma en las últimas horas y no por su gran resultado en la gala, si no por protagonizar un vídeo que se ha convertido en viral y que se ha compartido por miles de usuarios y decenas de portales digitales, acumulando ya más de un millón de visitas.

Las imágenes fueron grabadas durante una preselección con otras misses españolas de la que debía salir la representante nacional que iría a Miss Universo. La concursante cacereña intentó dar un giro al borde de la piscina durante una sesión de fotos y acabó en el agua ante el asombro de sus compañeras y todo el equipo del certamen.

La candidata de Castilla La Mancha, Sofía del Prado, será quien finalmente represente a nuestro país en Miss Universo, pero sin duda el protagonismo de estos días ha recaído en Pilar Magro, quien ya acumula una nueva legión de seguiodores en las redes sociales: "Agradezco mucho muchísimo todos los mensajes que me han llegado, pero también me gustaría pediros que no hablemos más del tema. Duele y necesito y quiero desconectar" pedía en su perfil de Instagram.