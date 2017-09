Selena Gómez se somete a un trasplante de riñón

Después de ver a la estrella paseándose por la Semana de la Moda de Nueva York y tras saber que está rodando una nueva película con Woody Allen, Selena Gómez nos ha dejado de piedra al anunciar que se acaba de someter a un trasplante de riñón, a causa del lupus, la enfermedad que le ha hecho retirarse durante una temporada de su vida profesional.



El lupus es una enfermedad autoinmune, que se popularizó gracias a la serie House, en la que el propio sistema inmunitario afecta a las células y tejidos sanos de forma errónea. Tras padecer ansiedad, ataques de pánico y depresión, la cantante tomó la decisión de retirarse. Y ahora sabemos que el motivo de su trasplante podría ser que le habría comenzado a afectar al riñón, ya que este suele ser uno de los síntomas que más preocupan del lupus.



A través de una publicación de Instagram, Selena ha contado la noticia a sus fans, tratando de ayudar aún mas en la visibilización de la enfermedad que padece y mostrándose eternamente agradecida a su amiga, Francia Risa quién le ha donado su riñón.



Además sus fans se han solidarizado con la cantante, llenando las redes con mensajes de apoyo y convirtiendo la noticia en trending topic mundial. El pasado mes de mayo regresó con su nuevo trabajo, Bad Liar, el cual no hay podido promocionar todo cuanto quería. Además tiene proyectos nuevos en camino, como la firma con la marca Coach y continúa su relación cada vez más estable con el también cantante The Weeknd, por lo que ganas e ilusión no le faltan y esperemos que esta intervención quirúrgica sirva para recuperarse de su enfermedad.