Maradona se querella contra Dolce & Gabbana

La firma Dolce & Gabbana se ha convertido en un referente de la moda italiana por todo el mundo y teniendo esto muy presente sus diseñadores suelen recurrir a simbolismos nacionales en todas sus colecciones, lo que podría costarles en esta ocasión a Dolce y Stefano un elevado precio.

Durante un desfile de la firma en Nápoles del que ya hace un año una de las modelos lucía la camisa de la equipación del Napoli con el nombre de Maradona y el número que defendió durante años -el 10- volviendo a hacer un guiño a los iconos del país.

Una decisión creativa que no habría sentado nada bien al jugador argentino y por la que habría decidido emprender acciones legales contra los diseñadores: "Pedí a mis abogados que demandaran a los diseñadores para una compensación (económica) porque utilizaron mi nombre sin permiso durante su desfile en Nápoles " ha confesado Diego, que asegura en un comunicado enviado por sus abogados: "Con mucha estima y consideración por su trabajo, creo que debo defender mis intereses violados por una política de marketing por parte de los diseñadores.

Ahora me mantendré en silencio esperando la decisión de los jueces italianos " sentencia. "Esto se debe a que, sin ninguna autorización, usaron el nombre de Maradona durante su desfile napolitano el verano pasado. Ellos imprimieron específicamente en su creación, recordando la camiseta de fútbol del Nápoli, luego llevado por un maniquí, el número 10 bajo el nombre de Maradona solo con fines comerciales " ha declarado el abogado del deportista, quien asegura que este hecho no puede ser silenciado: "La historia, que ha tenido un eco internacional importante, no puede ser silenciada o pasada en silencio, en principio y en el sentido de la justicia ".

Aunque los diseñadores italianos todavía no se han pronunciado, Stefano sí que ha compartido una imagen de la noticia acompañándola por el título "Un morto di fame " lo que significaría "muerto de fama ", demostrando así que no tiene miedo de las represalias del goleador, que si recordamos bien no le tembló el pulso al denunciar a su pareja, mucho menos le temblará a la hora de emprender acciones legales contra el mundo de la moda.

Un revés para la firma, que se suma al descontento de muchos italianos después de la última campaña de perfumes de la casa protagonizada por los actores de Juegos de Tronos, con la que se han sentido ofendidos por la que visión tópica de su estilo de vida que representa el anuncio.