La genial carta que el 'Ratoncito Pérez' dejó a un niño advirtiéndole de que debía lavarse más los dientes

Una de las miles y miles de cosas que los padres han de enseñar a sus hijos es el hábito de lavarse los dientes tres veces diarias. Como en todo, han de insistir e insistir con ellos hasta que sean capaces de hacerlo por sí solos y les salga mecánicamente. Pero hasta ese momento se tarda un poco...Casi cualquier técnica vale para conseguirlo.



Henry Warren, un padre londinense sabe de lo que hablamos. Cansado de ver la irregularidad de su hijo a la hora de la higiene bucal, aprovechó la venida del 'Ratoncito Pérez' (Barry T. Tooth Fairy) para dejarle, junto con una moneda de una libra, una carta 'motivacional' y 'oficial' del mismísimo ratón en la que le insta a lavarse los dientes mejor para tener un diente en mejores condiciones. La carta, que Warren compartió en Twitter, es realmente genial:





Our son is dreadful at brushing his teeth. Turns out the Tooth Fairy has had enough pic.twitter.com/4WWmBvuo22