David Bustamante y Paula Echevarría enfrentados por su casa: El Cantábrico

¡Bombazo informativo!... Cuando Sálvame empieza así su programa que se prepare el famoso de turno, porque una tarde da para mucho... Y así ha comenzado el programa de esta tarde... y los protagonistas de la bomba han sido Paula Echevarría y David Bustamante.

Como bien sabéis, David Bustamante tenía un concierto el primer fin de semana de septiembre en Laguna del Duero (Valladolid) y una afonía hacía suspender al cántabro su show. Hasta ahí, todo bien, pero el pueblo vallisoletano no se quedaba conforme con el parte médico del artista al que conocimos en Operación Triunfo y lo llevaron hasta instancias más altas. De esta manera, se veía hasta involucrada la Consejería de Sanidad a la que se pedía opinión porque no parecía muy fidedigno y se dudaba de que el facultativo que lo firma le hubiera atendido.

Bustamante permanece indignado mientras la Consejería se pronunciaba con un comunicado del que ya os hemos ido informando: "La Gerencia del Hospital Clínico Universitario de Valladolid ha tenido conocimiento, por medio de un escrito presentado por el propio interesado, de que un facultativo del Centro, adscrito al Servicio de Urgencias, atendió a David Bustamante Hoyos el pasado sábado día 2 de septiembre. Dicha asistencia tuvo lugar fuera del horario laboral de este profesional. El médico ha manifestado que la atención al cantante tuvo lugar en su hotel, con carácter privado, ratificándose en el diagnóstico clínico expresado sobre el paciente. Asimismo ha reconocido el error por el uso indebido de un impreso membretado del Hospital para esta asistencia sanitaria privada. Por parte de la Gerencia del Hospital se considera explicadas estas circunstancias, a la vez que se ha solicitado el inicio de una información reservada para aclarar esta actuación y sus posibles consecuencias".

Una complicada situación que coincidiría con un momento crítico para David Bustamante y por el que estaría muy triste. Según el programa de Mediaset, Bustamante no estaría pasando su mejor momento ya que su todavía mujer, Paula Echevarría, le habría manifestado su intención de quedarse en el domicilio conyugal donde ha vivido la pareja hasta hace unos meses. Bustamante por su parte, también querría quedarse a vivir en El Cantábrico del cual él tiene un 80 por ciento, mientras que la protagonista de Velvet, dispone de un 20 por ciento. Paula Echevarría habría dado un paso más, según la información de Kike Calleja, y le habría hecho saber a Bustamante que quiere comprarle su 80 por ciento, pero no para vivir en él sino para venderla, a lo que Bustamante se habría negado rotundamente.

En vista de la negativa del cantante y según el periodista de Sálvame, la bloguera de Tras la pista de Paula dispone ya de un terreno cerca de la que fue la residencia familiar, con la intención de construir ahí un chalet, significando la ruptura definitiva.

Ahora en CHANCE nos planteamos si puede -que de ser cien por cien cierto lo expuesto en el programa- que David Bustamante esté triste ya que vería como se perdería su casa que lleva un nombre tan importante para él o si debería ceder ante la petición de Paula por la estabilidad de su hija en común, por quien la expareja ha mantenido una excelente relación hasta la fecha.

No obstante cabe recordar que la casa, de la que se dice que valdría, un millón ochocientos mil euros, ya estuvo a la venta en su día y la venta no salió, bien fuera porque echaran marcha atrás o porque la crisis hacía mella en el sector inmobiliario y la gente no podía hacer frente a ello. Además, en ese entonces, muchos propietarios de Villafranca del Castillo ponían a la venta sus propiedades con la intención de comprar algo con menos terreno en las inmediaciones como en Villanueva de la Cañada.