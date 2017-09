EuroDisney pide disculpas por prohibir a un niño ser 'Princesa por un dia'

Disneyland París se ha visto envuelto en una polémica. El parque de atracciones ha tenido que pedir disculpas a la madre de un niño británico al que le prohibieron hacer realidad su sueño de ser ´Princesa por un día´ al considerar que esta es sólo una actividad destinada a niñas.



La madre del pequeño Noa, Hayley McLean, contó a través de su blog ´Sparkles and Strechmarks´ la pesadilla que tuvo que vivir su hijo cuando en el parque de la factoría Disney no le dejaron hacer realidad su sueño de disfrazarse como su princesa favorita, la reina Elsa de Frozen, cuyo traje "lleva a todas horas, todos los días, incluso para dormir".



La madre decidió regalarle al niño la experiencia ´Princesa por un día´ pero en el momento de llevar a cabo la reserva, el empleado del parque contestó a su reserva con un no, ya que la actividad no está disponible para niños.



Hayley aprovechó su blog para lanzar una pregunta que en pocas horas se hizo viral. "¿No se le permite experimentar las mismas experiencias que las niñas que vienen al parque simplemente porque él es "un niño"?.



Tras esta polémica el parque acabó pidiendo disculpas a la madre e informando que "la experiencia está abierta a todos los niños de entre tres y doce años".