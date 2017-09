Irene Rosales habla de la exclusiva de Isabel Pantoja: "Sabíamos que nos podían coger"

Irene Rosales ha vuelto de sus vacaciones con fuerza. La mujer de Kiko Rivera se ha trasladado a Madrid para presentar la nueva colección Nuribel en el Momad Metrópolis de la capital.

Allí, la sevillana nos habló de sus vacaciones en Ibiza para desmentir con rotundidad que se hubiesen gastado tantísimo dinero como se está diciendo y que las fotos publicadas en ¡Hola! fuesen un robado pactado con su suegra, Isabel Pantoja. Además, la feliz mamá está deseando tener en sus brazos a su segunda hija Carlota, un nacimiento que llenará de emoción a la tonadillera.

CHANCE: Se ha hablado que había un topo, que esas fotos eran filtradas por alguien de la familia que había avisado, si era un robado pactado o no.

Irene Rosales: Yo no sé nada, nosotros ya es el segundo verano que vamos. Sabemos que es una isla en la que hay periodistas que te pueden coger. Es una tontería decir que es un robado (pactado) cuando puedes tener cuatro periodistas detrás.

CH: ¿Crees que a Isabel le habrá hecho gracia la portada? ¿Le habrá gustado? ¿Cómo ha reaccionado? ¿Sabes un poco, así de primera mano?

I.R: No me ha dado tiempo de hablar con ella, pero no sé si le ha sentado bien o mal. Yo la veo estupenda, la veo feliz, la vi súper relajada, pasamos un rato estupendo en el barco y sabíamos todos que nos podían coger.

IRENE ROSALES: "YO SI VOY POR ESE PASTIZAL A IBIZA NO ME VOY A IBIZA"

CH: ¿Ella cómo ha recibido que tengas otra niña?

I.R: Ella muy bien, porque a ella las niñas le encantan. Ella es muy niñera, pero también ten en cuenta que ya tiene dos nietos, entonces con otra nieta más está loca de contenta.

CH: Cuentan que os han echado, que os habéis gastado un montón de dinero, que lo había financiado alguien, ¿eso lo habéis puesto vosotros o había alguien que financiaba por detrás?

I.R: Es que las cuentas que salen yo no sé de dónde salen. Yo es que esas cifras no sé de dónde han salido, yo si voy por ese pastizal a Ibiza no me voy a Ibiza, me hubiese ido a otro sitio donde nadie me hubiese encontrado, pero te aseguro que ese dinero no.

CH: Lo es verdad que unas vacaciones 'low cost' tampoco han sido.

I.R: Tampoco, pero sí que es verdad que llevaba mucho tiempo sin darse sus vacaciones y, si se ha gastado más o menos, ella se lo habrá podido permitir.

CH: Hacía falta, ¿verdad?

I.R: Creo que a todo el mundo le hacen falta unas vacaciones, sobre todo despejarte de siempre el mismo sitio, así que yo súper contenta de que ella haya querido irse unos días fuera.

IRENE ROSALES HABLA DE LA DIETA DE KIKO: "TAMPOCO ES BUENO QUE ADELGAZE MUCHO DEL TIRÓN"

CH: ¿Cómo lleva Kiko el adelgazamiento?

I.R: Muy bien, poco a poco, porque eso va por fases. Tampoco es bueno que adelgaze mucho del tirón y está comiendo sus comidas sanas y en cantidades más reducidas, así que estupendo.

CH: ¿Le está costando o lo está llevando bien?

I.R: Lo está llevando muy bien. El volumen se nota lo primero, pero es un peso que lo está perdiendo poco a poco y sano, que es lo que a mí me preocupaba.

CH: ¿Cuántos tiene que perder en total?

I.R: No sé en total cuánto, pero todos los que sean posibles, dentro de que esté bien de salud.