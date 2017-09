Ferrera se niega a banderillear en Bilbao al pitar la bandera española

El diestro extremeño Antonio Ferrera se mostró este domingo muy molesto cuando toreaba en Bilbao compartiendo terna con otros dos matadores banderilleros. Ferrera cortó una oreja, pero ha tenido, quizás, más repercusión que se negara a banderillear cuando se escucharon algunos pitos desde los tendidos porque en sus manos llevaba banderillas decoradas con la bandera de España.





El torero se explicó así en los micrófonos de Canal Toros: "Parte del público no ha respetado a España. Yo respeto mucho a todos. Y soy español. Que se me juzgue por cómo estoy delante del toro. Tiene que haber un respeto. Esto es España y yo me siento muy español. Por eso pido respeto. Y luego, que me juzguen como torero".